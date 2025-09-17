Умер шведский режиссер Ларс Вестман

Утром 16 сентября не стало шведского кинематографиста Ларса (Лассе) Вестмана. Об этом сообщило издание Sweden Herald со ссылкой на дочь режиссера.

Сердце постановщика остановилось из-за продолжительной болезни. До своего 87-летия Вестман не дожил всего 11 дней.

Деятель искусств освоил не только режиссуру. Он также был актером, оператором, продюсером, сценаристом, телеведущим и даже карикатуристом.

Кинематографист родился 27 сентября 1938 года в столице Швеции. В 1963-м окончил Стокгольмский университет, где изучал рекламу, а также посещал курсы телевизионных продюсеров.

Первый свой фильм он снял в 1966 году.

Ленты Вестмена были известны не только на его родине. Работы этого постановщика удостоены ряда международных наград в Канаде, Германии, Болгарии и Бразилии.

Он объехал 42 страны в рамках проекта «Вокруг света». Жил в Западной Африке, где снял более 20 лент про культуру народов этого региона. Также сотрудничал с СССР, Китаем и Кубой.

