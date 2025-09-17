«Людям это нужно»: в группе «Сектор Газа» отреагировали на запрет песен

В группе «Сектор Газа» отреагировали на запрет песен

Запрет творчества лидера группы «Сектор газа» Юрия Клинских, более известного как Юрий Хой, является бессмысленным. Так в беседе с 5-tv.ru выразился директор группы «Сектор газа» Алексей Привалов.

«Было бы странно, как бы, запретить артиста. Каким образом? Его любят миллионы. Давайте запретим Цоя, ну, давайте запретим», — высказался Привалов.

Кроме того, если бы Хой был жив, ему исполнилось бы 60 лет, и выбор остаться с народом и армией для него был бы очевиден. Поэтому, считает он, бороться с его наследием — значит выступать против патриота русской земли.

По словам Привалова, неудивительно, что некоторые политики пытаются привлечь внимание к своей деятельности, используя тему борьбы с покойными артистами. Он подчеркнул, что песни Хоя до сих пор популярны, в том числе на фронте, где их поют в окопах.

Привалов напомнил, что группа выступала на Красной площади в День Победы, закрывала праздник под салют с песнями «Пора домой» и «Туман». Тексты «Сектора газа», по его словам, никогда не были политическими, это были в основном бытовые зарисовки и ироничные истории. Даже нецензурная лексика там использовалась в минимальном объеме, особенно по сравнению с артистами более позднего андеграунда.

Говоря о возможных ограничениях, директор отметил, что применить их на практике крайне сложно. В отдельных альбомах действительно встречаются треки с инвективной лексикой, но полностью исключать их из наследия он считает неправильным.

«Нельзя это удалить как пласт. Это нужно людям», — подытожил он.

