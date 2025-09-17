Русский след: королева Камилла надела украшение матери Николая II

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

До этого драгоценность принадлежала Елизавете II.

Чью брошь надела королева Камиллы

Фото: Reuters/Aaron Chown

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Королева Камилла носит брошь императрицы Марии Федоровны

Жена короля Великобритании Карла III Камилла появилась на мероприятии с брошью, похожей на украшение императрицы Марии Федоровны, матери Николая II. На это обратил внимание Telegram-канал Jewellery Digest.

Супруга короля надела украшение с крупным сапфиром и бриллиантами. Оно в 1930 годах было приобретено королевой Марией Текской и с этого момента находилось в собственности у британской королевской семьи. Известно, что до Камиллы брошь носила бывшая королева Великобритании Елизавета II.

При этом британский журнал Tatler, как подчеркнули в источнике, писал, что сапфировая брошь на самом деле принадлежала королеве Виктории, однако это суждение ошибочно, так как украшения похожи.

До этого Камилла также выбирала для значимого события драгоценность с российским следом. Так, на похоронную церемонию Елизаветы II в 2022 году она надевала брошь, которую внуки подарили королеве Виктории, а среди них была жена Николая II, императрица Александра Федоровна. Последняя профинансировала общий подарок.

Ранее 5-tv.ru писал, почему попытка принца Гарри примириться с Карлом III провалилась.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
Эстония не планирует закрывать границу с Россией
0:09
Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области
0:00
Немцы против многообразия: как в Германии изменилось отношение к мигрантам
23:47
Русский след: королева Камилла надела украшение матери Николая II
23:31
Скончался депутат шести созывов Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев
23:23
Мошенники активизируют взломы аккаунтов на Госуслугах — как защитить себя

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
По домам? В России могут ввести локдаун из-за вспышки ОРВИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025