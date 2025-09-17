У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 24 0

Болезнь удалось выявить на ранней стадии.

У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выявили рак кожи. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на его лечащего врача.

Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии.

Ранее верховный суд Бразилии признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в попытке государственного переворота против действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Решение поддержали три из пяти судей. Экс-главе государства, занимавшему пост в 2019–2023 годах, назначили наказание в виде 27 лет и трех месяцев лишения свободы.

По делу также осудили семерых ближайших соратников Болсонару, среди которых — бывшие министры и высокопоставленные чиновники. Их признали виновными в попытке подрыва демократического порядка насильственными методами.

Как рассказывал 5-tv.ru до этого, британская певица Джесси Джей перенесла операцию по удалению груди в июле. Причиной стала диагностированная у нее онкология. Артистка заявила, что распространения злокачественных новообразований у нее не обнаружили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:26
Эстония не планирует закрывать границу с Россией
0:09
Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области
0:00
Немцы против многообразия: как в Германии изменилось отношение к мигрантам
23:47
Русский след: королева Камилла надела украшение матери Николая II
23:31
Скончался депутат шести созывов Госдумы от Воронежской области Руслан Гостев
23:23
Мошенники активизируют взломы аккаунтов на Госуслугах — как защитить себя

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
По домам? В России могут ввести локдаун из-за вспышки ОРВИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Икона Божией Матери «Неопалимая купина»: о чем нужно молиться 17 сентября

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025