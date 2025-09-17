У экс-президента Бразилии Болсонару обнаружили рак кожи

У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару выявили рак кожи. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на его лечащего врача.

Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии.

Ранее верховный суд Бразилии признал бывшего президента Жаира Болсонару виновным в попытке государственного переворота против действующего лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Решение поддержали три из пяти судей. Экс-главе государства, занимавшему пост в 2019–2023 годах, назначили наказание в виде 27 лет и трех месяцев лишения свободы.

По делу также осудили семерых ближайших соратников Болсонару, среди которых — бывшие министры и высокопоставленные чиновники. Их признали виновными в попытке подрыва демократического порядка насильственными методами.

