В США завершили разработку проекта «Золотой купол»

Генерал космических войск Майкл Гютлейн заявил о завершении разработки сверхдорогого проекта системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом Пентагон не стал раскрывать деталей о ее стоимости и масштабах, подчеркнув, что в настоящее время проводится проверка и, в первую очередь, уделяется внимание оперативной безопасности.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что на создание системы потребуется 175 миллиардов долларов. Однако в конгрессе утверждают, что расходы будут существенно выше — только сеть космических перехватчиков может обойтись в 542 миллиарда долларов за 20 лет.

Новая система предполагает отслеживание и уничтожение сотен ракет, направленных на США, в течение 30 секунд — 2 минут. Для реализации проекта планируется развернуть в космосе специализированные спутники, предназначенные для перехвата ракет с орбиты Земли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что самолет Трампа чуть не столкнулся с пассажирским лайнером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX