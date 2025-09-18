«Проституточки просто»: Семина пристыдила актрис, заявляющих о харассменте

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

По мнению артистки, громкие слова далеки от реальности.

Почему Семина пристыдила актрис, заявляющих о харассменте

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Татьяна Семина пристыдила заявляющих о харассменте актрис

Советская актриса Тамара Семина в интервью изданию «Абзац» резко высказалась о современных артистках, которые публично рассказывают о случаях домогательств в киноиндустрии.

«Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет — ее пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору. На таких ничего не действует!» — эмоционально заявила Семина.

По мнению народной артистки РСФСР, подобные откровения не имеют ничего общего с реальной проблемой и представляют собой попытку привлечь внимание за счет громких признаний. Она подчеркнула, что подобное поведение не может быть оправдано и наносит вред репутации индустрии.

Тамара Семина хорошо известна зрителям по множеству ролей в советском кино. Наибольшую популярность ей принес образ Анфисы в культовом телесериале «Вечный зов». За заслуги перед отечественным кинематографом в 1978 году актрисе присвоили звание народной артистки РСФСР.

Ранее с критикой заявлений о домогательствах выступила и певица Татьяна Буланова. Она отметила, что в своей карьере всегда полагалась на собственные силы и считает подобные высказывания на публике недопустимыми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.00
0.16 98.30
0.41
Крестьянка, знахарка или волхва? Кем вы были в Древней Руси по знаку зоди...

Последние новости

11:21
Хотел «срезать»: француз, нарушивший границу РФ, находится в СИЗО
11:15
В Челябинске поставили памятник знаменитому русскому адвокату Плевако
11:13
Путин предложил на должность генпрокурора кандидатуру Гуцана
11:11
Горы сжимают легкие, море «глушит» мозг: что нужно знать перед восхождением и фридайвингом
11:08
«Наша ракета, наш самолет»: в Польше разобрались, что упало на крышу жилого дома
11:00
«Надеюсь, горячая!» — Ирина Горбачева шокировала поклонников перевоплощением

Сейчас читают

Терпение немцев на исходе, мигранты надоели — исследование
Букет полевых цветов: Елена Север об искренней благодарности российских бойцов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Икона Божией Матери Неопалимая купина: о чем нужно молиться
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025