Жена Прилучного похвасталась танцевальными способностями двухлетнего сына

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 56 0

Подписчики актрисы отметили не только талант мальчика, но и его схожесть с одним из наследников британкой короны.

Фото, видео: Instagram*/zepyur_brutyan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена актера Павла Приличного Зепюр Брутян похвасталась танцевальными способностями двухлетнего сына Микаэля. Видео с наследником артистка выложила на своей странице в социальных сетях.

«Все, теперь можно смело ехать на Армянские свадьбы. На танцполе будет первый», — подписала ролик знаменитость.

Мальчик активно двигался на свежем воздухе в солнечный день под ритмичную музыку чем умилил подписчиков Зепюр.

Они отмечали в комментариях приятные внешние данные ребенка. Кто-то сравнил звездного наследника с Луи, сыном британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. Другие интернет-пользователи подчеркнули сходство Микаэля со своим знаменитым отцом.

«Ну какой сладун, красавушка, брюнет с серыми глазами. Папкина копия»;

«Улучшенная версия папы», — писали поклонники пары.

Кроме того, интернет-пользователи оценили талант мальчика. Некоторые даже поспешили посоветовать звездным родителям отдать сына в танцевальную секцию.

«Не только на Армянские, я тут вроде и сиртаки, и нижний брейк-данс увидела! Парень ищет свой стиль!» — отметила подписчица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прилучный назвал своего сына от Брутян «тестостероновым мужичком».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
Российские войска освободили населенный пункт Муравка в ДНР
12:10
Аппарат «Бион-М» возвращается на Землю
11:59
Остались только тапочки: тигр утащил 18-летнюю невесту в джунгли
11:52
Странный ингредиент: в составе молочки четырех производителей нашли говяжий жир
11:40
«Все линии — не просто так»: группа «Фабрика» про магию в жизни
11:37
Вредные советы: какие фото нельзя использовать для документов

Сейчас читают

Прогуливала школу, не платит за ЖКХ: где нагрешила Любовь Успенская
Не народные артисты: Киселев в пух и прах разнес Крутого, Михайлова и Матвиенко
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети