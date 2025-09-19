Жена Прилучного похвасталась танцевальными способностями двухлетнего сына

Жена актера Павла Приличного Зепюр Брутян похвасталась танцевальными способностями двухлетнего сына Микаэля. Видео с наследником артистка выложила на своей странице в социальных сетях.

«Все, теперь можно смело ехать на Армянские свадьбы. На танцполе будет первый», — подписала ролик знаменитость.

Мальчик активно двигался на свежем воздухе в солнечный день под ритмичную музыку чем умилил подписчиков Зепюр.

Они отмечали в комментариях приятные внешние данные ребенка. Кто-то сравнил звездного наследника с Луи, сыном британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон. Другие интернет-пользователи подчеркнули сходство Микаэля со своим знаменитым отцом.

«Ну какой сладун, красавушка, брюнет с серыми глазами. Папкина копия»;

«Улучшенная версия папы», — писали поклонники пары.

Кроме того, интернет-пользователи оценили талант мальчика. Некоторые даже поспешили посоветовать звездным родителям отдать сына в танцевальную секцию.

«Не только на Армянские, я тут вроде и сиртаки, и нижний брейк-данс увидела! Парень ищет свой стиль!» — отметила подписчица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прилучный назвал своего сына от Брутян «тестостероновым мужичком».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ