«Обнимаю, Марио Фернандес»: экс-защитник сборной РФ по футболу завершил карьеру

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Российский и бразильский футболист ушел из спорта в день своего 35-летия.

Марио Фернандес ушел из профессионального спорта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Футболист Марио Фернандес завершил спортивную карьеру

Экс-защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес объявил об официальном завершении спортивной карьеры. Он сообщил в социальных сетях своей супруги, что уходит из профессионального футбола.

«Спасибо Господь Иисус, без тебя это было бы невозможно. Обнимаю, Марио Фернандес», — написал футболист.

Сегодня спортсмену исполнилось 35 лет. Фернандес — четырежды чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка. Он выступал за ЦСКА и «Зенит», проведя в Российской Премьер-Лиге 271 матч. Он отыграл 33 матча в составе сборной России, забив за нее пять голов. Кроме того, бразилец успел получить премию «Джентльмен года». В 2025 году он мог стать игроком московского «Торпедо», однако контракт так и не подписал.

Российское гражданство спортсмен получил еще в 2016 году. На родине он играл в составе «Гремио» и «Интернасьонал», отыграв 100 матчей, а также в 2014 году сыграл в составле сборной Бразилии.

Ранее 5-tv писал, что правление футбольного клуба «Зенит» возглавил бывший полузащитник Константин Зырянов.

