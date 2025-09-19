«Наша идея сработала»: Гоша Куценко гордится фильмом «Красный шелк»

Актер Гоша Куценко признался, что гордится фильмом «Красный шелк»

Российский актер Гоша Куценко, принявший участие в съемках китайско-русского фильма «Красный шелк» признался, что гордится картиной. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Новый сезон».

«Я, как сопродюсер картины, горжусь и очень рад, что нас отметили и наша идея сработала», — добавил он.

Также Куценко подтвердил, что будет продолжение картины, уже с новым названием «Черный шелк». Тем не менее, артист, огорчен, что не сможет принять участие в съемках второй части, поскольку его персонаж был выведен в первой киноленте.

«Жалко, моего героя убили, поэтому в продолжении я не появлюсь. Меня хотели оживить, но продюсер сказал: „Извини, тебя убили“. Я говорю: „А как насчет компьютерной графики, моргания глаза в кадре?“ На что мне ответили, что так мы обманем зрителя», — со смехом вспоминает Куценко.

О чем фильм?

Китай, СССР, 1927 год. Транссибирский экспресс едет через всю Россию и перевозит секретные документы, которые изменят ход истории. Зарубежные разведчики примерили образ обычных пассажиров, но они настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится бороться с врагом.

При создании фильма много внимания было уделано деталям интерьеров и костюмов — для воссоздания атмосферы той эпохи. Актерам удалось поработать как в России, так и в Китае. Экшен-сцены в Шанхае были полностью сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Актеры большинство трюков выполняли без каскадеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Черный шелк» начнут снимать уже этой зимой.

