В Минобороны РФ высказались об инциденте с истребителями над Эстонией

В Минобороны РФ опровергли якобы вторжение российских истребителей в Эстонию

Российские истребители МиГ-31, якобы нарушившие воздушное пространство Эстонии, не могли этого сделать, так как летели над нейтральными водами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — отметили в ведомстве.

По сообщениям Минобороны РФ, самолеты во время полета от согласованного маршрута не отклонялись. Тем самым и воздушное пространство Эстонии нарушено не было. Кроме того, в ведомстве уточнили, что маршрут российских истребителей проходил над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от самого северного эстонского острова Вайндло.

Уточняется, что самолеты совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

О нарушении воздушного пространства Эстонии якобы тремя российскими истребителями МиГ-31 стало известно 19 сентября. По сообщениям властей прибалтийской республики, самолеты находились над территорией страны в течение 12 минут. Кроме того, сообщалось об отсутствии плана полета и связи с эстонской службой воздушного движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп высказался якобы о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

