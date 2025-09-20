В Минобороны РФ высказались об инциденте с истребителями над Эстонией

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 25 0

Маршрут самолетов проходил через нейтральные воды.

Минобороны РФ об инциденте с истребителями над Эстонией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Минобороны РФ опровергли якобы вторжение российских истребителей в Эстонию

Российские истребители МиГ-31, якобы нарушившие воздушное пространство Эстонии, не могли этого сделать, так как летели над нейтральными водами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — отметили в ведомстве.

По сообщениям Минобороны РФ, самолеты во время полета от согласованного маршрута не отклонялись. Тем самым и воздушное пространство Эстонии нарушено не было. Кроме того, в ведомстве уточнили, что маршрут российских истребителей проходил над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от самого северного эстонского острова Вайндло.

Уточняется, что самолеты совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

О нарушении воздушного пространства Эстонии якобы тремя российскими истребителями МиГ-31 стало известно 19 сентября. По сообщениям властей прибалтийской республики, самолеты находились над территорией страны в течение 12 минут. Кроме того, сообщалось об отсутствии плана полета и связи с эстонской службой воздушного движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп высказался якобы о нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:52
Трамп признался, что США богатеет за счет конфликта на Украине
1:34
Кейт Миддлтон и Мелания Трамп подружились во время визита в Великобританию
1:22
«Будет работать»: Трамп об участии главы КНР в урегулировании кризиса на Украине
1:14
Белый дом отказался наносить удары по наркокартелям в Мексике
1:08
В Минобороны РФ высказались об инциденте с истребителями над Эстонией
0:58
«Принять реальность»: Келлог высказался о территориальных уступках Украины

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025