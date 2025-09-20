«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»

SHAMAN подарил водку и книгу конкурсантам «Интервидения-2025»

Перед началом международного песенного конкурса «Интервидение-2025» заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, подарил иностранным участникам соревнования подарки с сюрпризом. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

За кулисами мероприятия исполнитель встретился с представителями из разных стран. Певцы тепло приветствовали друг друга, а SHAMAN пожелал каждому успеха на предстоящем выступлении.

При этом такие исполнители, как Саиф Аль-Али из ОАЭ, Нидия Гонгора из Колумбии, Дык Фук из Вьетнама, Ван Си из Китая и Раухан Малик из Индии получили в дар от Дронова необычный презент — книгу внушительных размеров с горячительным напитком внутри.

«Самое интересное — в середине… Там водка», — с улыбкой отметил SHAMAN.

К тому же, в качестве презента певец вручал участникам свой мерч. На подаренных шоперах были надписи — «Победа» и «Я русский». Иностранцы оказались в восторге от сюрприза и наградили артиста искренними эмоциями.

«Теперь мы — друзья», — сказал Саиф Аль-Али.

В ответ знаменитости также преподнесли презенты для исполнителя. Дык Фук подарил Дронову традиционный вьетнамский головной убор с изображением участников из России и Вьетнама, Ван Си — сувенир из Национального музея Китая в изумрудной коробочке, Саиф Аль-Али — бутоньерку с изображением скрепленных воедино русского флага и флага ОАЭ, а Нидия Гонгора — растительный напиток из сахарного тростника для разогрева связок перед выступлениями.

Каждая встреча завершилась дружественной фотосессией.

«Интервидение-2025» проходит на площадке Live Arena в Подмосковье. За хрустальный кубок и 30 миллионов рублей борются исполнители свыше, чем из 20 стран.

Ранее, писал 5-tv.ru, финал «Интервидения-2025» открыли певица Полина Гагарина и заслуженный артист Российской Федерации Дима Билан.

