«Выразили разочарование»: в Европе устали от изменчивого отношения Трампа к РФ

Reuters: Европа устала от изменчивого отношения Трампа к России

Европейские чиновники разочарованы изменчивой позицией президента США Дональда Трампа по отношению к России. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Reuters.

«Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили свое разочарование изменчивым отношением Трампа к России», — отмечается в публикации.

К тому же в публикации вспомнили недавние инциденты с якобы российскими беспилотниками сбитыми над Польшей, а также якобы вторжение трех истребителей Минобороны РФ в воздушное пространство Эстонии. По мнению журналистов Reuters, эти события являются непосредственным следствием планов Пентагона по прекращению военной помощи странам НАТО, граничащим с Россией.

В то же время несколько дней назад замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что администрация Трампа привержена политике выправления отношений с Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп пока не собирается просить президента РФ о прекращении огня на Украине.

