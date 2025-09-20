СК возбудил дело по факту гибели рабочих при обрушении в столичной школе

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Точное число пострадавших до сих пор уточняется.

СК возбудил дело после гибели двух рабочих в школе

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

В Москве возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда после гибели двух рабочих при обрушении в школе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) столицы.

«По факту гибели двух человек в результате частичного обрушения конструкции на востоке Москвы возбуждено уголовное дело», — отметили в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Обрушение произошло 20 сентября, погибло как минимум двое рабочих, точное число пострадавших пока уточняется. Предположительно, под завалами могут находиться до шести человек. Следственные органы проводят проверку соблюдения правил безопасности при строительных работах.

Как ранее писал 5-tv.ru, виновные в гибели девочки на горном перевале в Хибинах получили три года принудительных работ. Трагедия случилась четыре года назад.

