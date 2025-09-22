«Настоящий индикатор»: стоматолог рассказала, на что указывает налет на языке

Стоматолог Чепурная: налет на языке может указывать на общее состояние организма

Налет на языке может указывать на общее состояние организма. Кроме того, он является причиной некоторых заболеваний полости рта. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-стоматолог-терапевт Нина Чепурная.

«Когда врач просит показать язык, то это действие, хоть и выглядит со стороны смешно, очень серьезное. Ведь язык — не только важный орган для восприятия вкусов, но и настоящий индикатор общего состояния здоровья человека», — отметил специалист.

Чепурная добавила, что налет на языке, который представляет собой смесь бактерий, остатков пищи, клеточных тканей и слюны, в то же время выступает «лакмусовой бумажкой» для определения общего состояния организма. По словам стоматолога, налет белого цвета часто указывает на грибковые инфекции. В то же время желтый оттенок информирует о проблемах с печенью или обезвоживании. В свою очередь, коричневый появляется при курении и частом употреблении кофе.

«Изменения цвета и консистенции налета могут стать сигналом о многих нарушениях в организме. Уделяя внимание цвету и текстуре налета, можно заблаговременно определить возможные проблемы со здоровьем», — рассказала стоматолог.

Специалист напомнила о важности ежедневной чистки языка. По словам Чепурной, налет может стать причиной неприятного запаха изо рта. Но есть и более серьезные последствия. Налет, как отмечает стоматолог, способствует развитию кариеса и гингивита, а также ухудшает вкусовые ощущения.

Чепурная уточнила, что удалить налет можно с помощью зубной щетки или скребка. К тому же, хорошим средством являются специальные пасты. Стоматолог добавила, что важно очищать не только поверхность языка, но и его заднюю часть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как правильно выбрать зубную щетку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.