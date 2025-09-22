Власти США хотят заявить о влиянии парацетамола на развитие аутизма у детей

WP: США намерены заявить о влиянии парацетамола на развитие аутизма у детей

В США намерены объявить о негативном влиянии парацетамола на организм человека. В частности, речь идет о приеме препарата при беременности — эксперты уверены, что это повышает риск развития аутизма у детей. С таким заявлением выступила газета The Washington Post.

«Ожидается, что федеральные органы здравоохранения выразят обеспокоенность по поводу использования беременными женщинами ацетаминофена (другое название парацетамола. — Прим. ред.), активного ингредиента препарата „Тайленол“ и одного из самых распространенных препаратов в мире», — отмечается в материале издания.

Кроме того, власти США планируют продвигать некий препарат «Лейковорин» в качестве потенциального средства лечения аутизма.

