Власти США хотят заявить о влиянии парацетамола на развитие аутизма у детей

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

Это один из самых распространенных медицинских препаратов в мире.

Чем опасен парацетамол

WP: США намерены заявить о влиянии парацетамола на развитие аутизма у детей

В США намерены объявить о негативном влиянии парацетамола на организм человека. В частности, речь идет о приеме препарата при беременности — эксперты уверены, что это повышает риск развития аутизма у детей. С таким заявлением выступила газета The Washington Post.

«Ожидается, что федеральные органы здравоохранения выразят обеспокоенность по поводу использования беременными женщинами ацетаминофена (другое название парацетамола. — Прим. ред.), активного ингредиента препарата „Тайленол“ и одного из самых распространенных препаратов в мире», — отмечается в материале издания.

Кроме того, власти США планируют продвигать некий препарат «Лейковорин» в качестве потенциального средства лечения аутизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как правильно хранить таблетки. Важное правило касается отопительных приборов и стационарных батарей — рядом с ними никаких медикаментов быть не должно. Шкафчик с аптечкой лучше расположить в другом конце комнаты, иначе лекарства могут потерять полезные свойства от избытка тепла.

