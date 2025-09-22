«Люблю свою собаку и Родину»: певец Шура рассказал личной жизни

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 15 0

Также исполнитель назвал «самый главный наркотик» для любого артиста.

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Шура: люблю свою собаку и Родину

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, признался, что возлюбленной у него сейчас нет. Такое заявление исполнитель сделал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем юбилейном концерте.

«Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал певец.

Шуре в личной жизни не везло на протяжении всей жизни. В 2024 году он заявил, что не собирается заводить детей. Он аргументировал это тем, что в прошлом страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. Также артист не готов взять ребенка и из детского дома.

Однако Шура не исключает, что однажды захочет жениться. Артист заявил, что лучшим вариантом для него будет женщина с ребенком, которому он готов стать хорошим отцом.

Шура имел серьезные отношения, о которых стало известно публике, всего раз. В 2010 году артист представил невесту по имени Лиза. Пара познакомилась в клубе, где девушка работала промоутером. Дальнейшая же судьба этого романа для общества осталась за ширмой неизвестности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем жалеет и мечтает певец Шура.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Путешествие в центре Земли: возле ядра планеты зафиксировали загадочный сдвиг
8:20
«Люблю свою собаку и Родину»: певец Шура рассказал личной жизни
8:15
Черные трансплантологи: врач спас впавшего в кому пациента от изъятия органов
8:05
В Нью-Йорке обнаружили «капсулу времени» с предупреждением о конце света
8:01
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
7:55
Трамп и Маск пошли на сближение во время церемонии прощания с Чарли Кирком

Сейчас читают

«Работает, как гипноз»: мошенники обманули дочь Михаила Турецкого
«Мы говорим на одном языке»: музыкальный дуэт из Мадагаскара об «Интервидении»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год