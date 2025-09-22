«Люблю свою собаку и Родину»: певец Шура рассказал личной жизни

Певец Шура: люблю свою собаку и Родину

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, признался, что возлюбленной у него сейчас нет. Такое заявление исполнитель сделал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем юбилейном концерте.

«Я люблю свою собаку. Я люблю свою Родину. Не случилось любви у меня в эти годы. Если про вторую половинку — нет. Я занят работой», — рассказал певец.

Шуре в личной жизни не везло на протяжении всей жизни. В 2024 году он заявил, что не собирается заводить детей. Он аргументировал это тем, что в прошлом страдал от наркотической и алкогольной зависимостей. Также артист не готов взять ребенка и из детского дома.

Однако Шура не исключает, что однажды захочет жениться. Артист заявил, что лучшим вариантом для него будет женщина с ребенком, которому он готов стать хорошим отцом.

Шура имел серьезные отношения, о которых стало известно публике, всего раз. В 2010 году артист представил невесту по имени Лиза. Пара познакомилась в клубе, где девушка работала промоутером. Дальнейшая же судьба этого романа для общества осталась за ширмой неизвестности.

