Не пей меня: детали расследования по делу «Мистера Сидра»

Приговор бизнесменам Гусейнову и Айрапетяну поставил точку в деле «Мистера Сидра»

Девять и восемь лет колонии получили производитель «Мистера Сидра» и поставщик сырья для смертельного напитка. Процесс над коммерсантами длился почти полгода. И вот сегодня самарский суд огласил приговор по резонансному делу о массовом отравлении. По версии следствия, именно измененная технология привела к трагедии: 50 человек погибли. При изготовлении продукта использовали метиловый спирт, который украли со складов МВД. Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков — с подробностями.

Артем Айрапетян в день приговора появился в зале суда все в той же черной маске. Видимо, за это время так и не привык к журналистам, а Анар Гусейнов, ожидая вердикта судьи, практически не поднимал глаза, но все заметили его грустный взгляд. Бывшие бизнесмены прекрасно понимают, что могут провести ближайшие несколько лет за решеткой. Все из-за того, что произвели алкогольные напитки с содержанием метанола. Отравились больше 100 человек, 50 погибли. На прениях обвинение запросило для них максимальные сроки.

Производили тот самый «Мистер Сидр» в пригороде Самары. Хозяин компании — Анар Гусейнов. Поставщик метилового спирта — Артем Айрапетян. Последний, по версии следствия, продал бизнесмену шесть тонн опасного метанола, а купил его у бывшего полицейского Ивана Гребенкина и его знакомых. Именно они украли спирт со склада МВД, который хранился там с 2012 года как вещдок.

В 2024 году Гребенкина и двух его сообщников признали виновными в краже метилового спирта в крупном размере. Служители Фемиды приговорили каждого к трем с половиной годам лишения свободы. О массовом отравлении стало известно в начале июня 2023 года. Сообщения о первых пострадавших пришли из Ульяновской области. У пациентов были похожие симптомы.

Даже несколько глотков суррогата для некоторых людей стали фатальными.

Всего специалисты Роспотребнадзора изъяли 37 тысяч литров напитка «Мистер Сидр» в 11 регионах России. Продукцию самарского производителя обнаружили в Крыму, Удмуртии и Курганской области — туда доставили больше всего сидра. Часть продукции недобросовестные коммерсанты пытались реализовать и в Самарской области. На приговор в Красноглинский районный суд Самары пришло немало людей, это пострадавшие и родственники погибших. Все надеются на справедливое решение. У Ольги Крайновой от «Мистера Сидра» с метанолом умерла дочь.

«Я звоню, а она не отвечает. Я думала, что уже спит. Я ее обнаружила только утром. Внук был у меня. Внук уехал учиться, а я побежала быстренько, мы через дорогу живем. Я прибегаю, а она уже вся синяя», — рассказала мать погибшей Ольга Крайнова.

Судебный процесс над Гусейновым и Айрапетяном, который стартовал в начале марта этого года, подошел к своему финалу. За это время были допрошены десятки свидетелей, а следователи предоставили обширную доказательную базу. И вот, наконец, все услышали окончательный вердикт, подсудимых признали виновными. Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии, а Артем Арапетян проведет за решеткой восемь лет. Этот приговор поставил точку в этом резонансном деле года.

