В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области

Эфирная новость 31 0

Ключевую роль сыграли слаженные действия бойцов.

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

В МО раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области

Минобороны РФ поделилось подробностями освобождения Новоивановки в Запорожской области. Как рассказали бойцы, залогом успеха стала внезапность, а также слаженные действия различных подразделений.

Прежде чем начался финальный штурм, наши беспилотники перекрыли боевикам маршруты снабжения, а артиллерия уничтожила основные огневые точки ВСУ в окружающих лесах.

Сразу после освобождения в село прибыли медики и оказали помощь мирным жителям, которые там остались дожидаться прихода нашей армии.

Ранее, 22 сентября, ВС РФ освободили село Калиновское в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» смогли продвинуться в глубину обороны противника.

