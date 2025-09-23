«Достигла дна»: звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон скучает по актерской работе

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Исполнительница роли Гермионы не снимается с конца 2018 года.

Когда Эмма Уотсон вернется в кино

Фото: www.globallookpress.com/David Wimsett

Актриса Эмма Уотсон скучает по актерской работе

Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон заявила, что «ее жизнь достигла дна». Об этом пишет издание Metro.

Актриса призналась, что немного скучает по актерской работе. Семь лет назад Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы Грейнджер, объявила о перерыве в съемках. Тогда свое решение она объяснила усталостью. Но в недавнем интервью актриса заявила, что захотела уйти из-за сильного давления, которое оказывалось на нее с самого детства.

Сейчас же Эмма описывает актерскую игру как «глубокую форму медитации» и признается, что ей очень не хватает того, насколько «освобождающей» может быть эта профессия. Однако всерьез о возращении на экраны звезда «Гарри Поттера» не задумывалась.

«Самое важное, на самом деле, — или основа жизни — это дом, друзья и семья. Думаю, я так много работала и так долго, что моя жизнь как будто достигла дна», — сказала Уотсон, отвечая на вопрос о том, как она относится к жизни.

Последним фильмом, в котором снялась Уотсон, стал «Маленькие женщины». На экраны он вышел в 2019 году. После этого Эмма отказалась от ряда ролей.

