«Ваши страны отправятся в ад»: Трамп о кризисе в Европе

Трамп: страны Европы отправятся в ад, если не закроют границы для мигрантов

Президент США Дональд Трамп призвал Европу защитить своих граждан и закрыть границы, чтобы предотвратить поток бесконтрольной миграции. В противном случае, этих стран ждет печальная участь. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Он отметил, что в страны Европейского союза приезжает огромное количество мигрантов, и никто не может ничего с этим сделать.

«Поскольку вы (Европа — Прим. ред.) выбираете политкорректность, то вы ничего не делаете вообще, чтобы с этим справиться», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что каждое государство должно иметь право контролировать свои собственные границы. Больше всех здесь страдают жители европейских стран, на чьи деньги и живут эти мигранты. Теперь же их страны уничтожают.

«Нужно прекратить этот неудачный эксперимент открытых границ. Нужно прекратить его прямо сейчас. Вот, что я вам хочу сказать. У меня много опыта в этом, на самом деле. Я могу сказать, что ваши страны просто в ад отправятся в таком случае», — сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН 23 сентября. На входе в здание, американский лидер не стал отвечать на вопрос прессы о том, планирует ли он надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы призвать того к переговорам для урегулирования конфликта с Россией.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что 23 сентября Дональд Трамп планирует встретиться с генеральным секретарем ООН, а также лидерами Украины, Аргентины и стран Европейского союза (ЕС).

