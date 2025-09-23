«Сердцу не прикажешь»: Леон Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар

Леон Кемстач рассказал об отношениях с Миланой Стар

Звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач впервые прокомментировал слухи о романе с 15-летней певицей Миланой Стар. Молодого артиста неоднократно видели вместе с артисткой, что подогревало разговоры о возможных отношениях. Об этом сообщает StarHit.ru.

Во время премьеры фильма «(Не)искусственный интеллект» Леон сделал заявление, которое должно было снять вопросы поклонников.

«С девушкой застали, да, но все равно сердце-то свободно! Милана Стар не моя девушка. Она прекрасный человек, прекрасная подруга. Но, я думаю, вы узнаете рано или поздно, что к чему», — сказал актер.

Совсем недавно Кемстача видели на концерте уже с другой девушкой. Пара выглядела близкой: молодые люди обнимались и целовались. Сам Леон утверждает, что по-прежнему открыт для новых чувств и не исключает, что может влюбиться в любую, независимо от ее известности.

«Сердцу не прикажешь», — отметил Кемстач.

Интерес к отношениям Миланы и Леона появился еще в начале лета, когда звезд заметили в ресторане. Девушка тогда опубликовала фото с букетом роз, а артист — пост с намеком на вдохновляющую «бейб», что лишь усилило подозрения.

Милана при этом подчеркивала, что у нее много поклонников, которые осыпают ее вниманием, но прямого ответа о связи с Кемстачем так и не дала.

«Мы общаемся с Леоном, все отлично, да. Все хорошо. Сама ничего не знаю, виделись два раза в жизни — вот вам весь ответ», — заявляла она.

Несмотря на неопределенность, пара вместе снялась в клипе певицы, где им достались роли влюбленных.

