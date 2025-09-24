Выступление Трампа длилось около часа и почти все было посвящено Европе и Организации Объединенных Наций, которую американский лидер обвинил в беспомощности.

Прилетел на Генассамблею ООН и глава нашего МИД Сергей Лавров. Он проведет несколько встреч, в том числе с госсекретарем Марко Рубио. Корреспондент «Известий» Николай Иванов работает на месте, он передает из Нью-Йорка.

Российская делегация — в Нью-Йорке. Ключевое событие в дипломатии всей планеты — высокая неделя ООН. У Сергея Лаврова запланированы десятки встреч и, конечно, выступление с главной мировой трибуны.

За время перелета нашей делегации Трамп перевернул шахматную доску. И с полей Генассамблеи несколько раз заявил, что Украина может вернуть потерянные территории.

«Я действительно так считаю. Пусть возвращают свои земли, а мы посмотрим, что из этого выйдет», — заявил президент США Дональд Трамп.

Президент Франции, главный «ястреб Европы», восторженно поддакивал. В том ключе, что «я же говорил».

«Если мы полностью поддержим Украину в этой ситуации, учитывая страдания российской экономики, у нас будет шанс на хорошее будущее. Не так ли?» — считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Зеленский после такого впал в эйфорию: до этого были только публичные порки от Трампа. А тут такое. Наговорил бессмыслицу про встречу с российским президентом в Казахстане. Хотя сам неоднократно отказывался от переговоров. А после его вообще одолела мания величия вперемешку с теориями заговора.

«Я чувствую себя президентом США! У Трампа есть важная информация о ситуации на фронте, которую нельзя разглашать», — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Вот только на Западе неожиданно сдержанно отнеслись к высказываниям Трампа. Разглядели там скрытый подтекст. Слова о возвращении территорий вовсе не означают, что США поддержат Украину.

Поэтому на заседании Совбеза Рубио по сути декларирует прежний курс по украинскому конфликту.

«Итак, я здесь, чтобы сказать Совету Безопасности: Соединенные Штаты остаются столь же приверженными мирному урегулированию этого опасного конфликта, как и прежде. У Трампа также есть возможность продать оборонительное и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Еще любопытная деталь: Меланья Трамп не стала встречаться с женой Зеленского, хотя та очень просила. Лишь поздоровалась. Но и это не все плохие новости для Киева. Штаты даже в устной форме не присоединились к антироссийскому заявлению перед Совбезом, которое инициировали Украина и Европа.

«Это, по сути, сговор, направленный на то, чтобы украинцы по-прежнему тысячами погибали в бессмысленной братоубийственной бойне, которую западные недруги России готовили много лет, рассчитывая обескровить нашу страну, подорвать ее безопасность и экономический потенциал», — отметил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

Впрочем, вряд ли европейские лидеры услышат. Они в Нью-Йорке работают на всю катушку. И ни в чем себе не отказывают. Президенту Польши Навроцкий сначала помощник передал что-то белое. Потом он прямо на Генассамблее это употребляет.

