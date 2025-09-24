Мощный выброс плазмы на Солнце: какие последствия для Земли

Продолжительность вспышки составила 26 минут.
Фото: 5-tv.ru
Институт прикладной физики: на Солнце произошел мощный выброс плазмы
На Солнце зафиксирована значительная солнечная активность — вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Вспышка класса M1.0 произошла в области солнечных координат S03W24. Ее продолжительность составила 26 минут.
Согласно классификации NASA, солнечные вспышки делятся на пять категорий по мощности рентгеновского излучения — от минимального класса А до экстремального класса Х. М соответствует излучению 100 микроватт на квадратный метр на орбите Земли.
Такие явления часто сопровождаются корональными выбросами массы, которые при достижении Земли могут вызывать геомагнитные бури средней интенсивности.
Прогноз лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН на 23 сентября указывал на слабо повышенную вспышечную активность с умеренными рисками для земной магнитосферы. Влияние подобных событий может затрагивать работу спутниковых систем и высокочастотную радиосвязь в полярных регионах.
Текущий цикл солнечной активности демонстрирует более интенсивное развитие, чем прогнозировалось ранее. Ученые продолжают мониторинг звезды для своевременного предупреждения о возможных геомагнитных последствиях.
