Готовьтесь к переменам: китайский гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 29 сентября по 5 октября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Насыщенная по энергиям неделя. Идеальна для тех, кто любит общаться — буквально каждый день способствует укреплению связей и новым полезным знакомствам.

Здесь две звезды без богатства — перенесите решение важных денежных вопросов с четверга и пятницы на более хорошие дни. И звезда болезней будет присутствовать во вторник, этот день лучше провести без медучреждений. В остальном энергии выглядят весьма привлекательно.

Понедельник, 29 сентября 2025 года

День Золотого быка

Хороший день для встреч, свиданий, помолвок, инвестирования, подписания документов.

Здесь заложена прекрасная структура под названием «Три гармонии». Это структура успешного взаимодействия с людьми, благополучных многосторонних контактов.

День идеален для наведения мостов, нетворкинга, встреч, взаимодействий и тому подобного. Очень хороший день для решения деловых и финансовых вопросов благодаря сильной фазе Луны и звезде Направляющей матрицы.

Совет: пора готовиться к счастливым временам, с честью выдерживая испытания тенью.

Вторник, 30 сентября 2025 года

День Водного тигра

Звезда Желтый охват величественно сияет, покровительствуя этому дню. К ней присоединяется еще целая плеяда счастливых звезд. Все они помогают любым проектам, которые вы можете сегодня начать.

День хорош для свадьбы, земляных работ, переезда в новый дом, начала путешествия. Полезные энергии этих звезд будут действовать и спустя время — помогут росту доходов и укреплению вашей семьи.

Одна клякса только все портит — звезда болезней может внести неприятных неожиданностей, если вы обратитесь в медицинское учреждение в этот день. Структура дня помогает умножить результаты дел, начатых сегодня — Малая змея превращается в дракона.

Совет: даже самые амбициозные цели достижимы, когда за дело берутся объединенные общими целями люди. Как говорится: «Одному муравью никогда не построить муравейник».

Среда, 1 октября 2025 года

День Водного кролика

Умеренный день. Здесь оказывается звезда Небесного вора. К тому же, он противоречит энергиям месяца и поэтому не сможет послужить мощной основой для больших проектов.

Он сойдет для будничных рутинных занятий. Может быть хорош для получения прибыли. Будьте внимательнее с юридическими вопросами сегодня.

Совет: успех зависит от правильного планирования пути и поддержки окружающих.

Четверг, 2 октября 2025 года

День Деревянного дракона

День без богатства — любые финансовые действия в этот день пойдут со сбоями. А начало важных денежных циклов приведет к неудачам.

Не открывайте кредитных линий, накопительных счетов, не следует досрочно закрывать сегодня кредиты и решать важные финансовые вопросы. И хоть день сам по себе и неплох для партнерства, совместных проектов, обучения, измерений.

Но все же в делах может возникнуть путаница. А дела такого не любят. Особенно финансовые.

Совет: нельзя исправить внешние события, не исправив разлад в собственной душе. Важно помнить, что даже потерянное может вернуться, а конфликты — привести к новому пониманию и гармонии.

Пятница, 3 октября 2025 года

День Деревянной змеи

Еще один день без богатства, который советует нам отложить кошельки и карточки в сторону, чтобы не проиграть в деньгах.

И хотя по звездам он выглядит многообещающе — здесь звезда Небесного счастья и Красный сандал с Лошадью богатства. Но все же энергии дня дублируют энергии года. Поэтому есть риск, что что-то может пойти не так.

Тем не менее день может быть хорош для работы с документами, подписания контрактов, сдачи экзаменов, обращения за медицинской помощью, начала обучения, поиска работы, романтических свиданий. Просто про деньги лучше в другой день говорить.

Совет: правильное использование периода ожидания может привести к значительным достижениям.

Суббота, 4 октября 2025 года

День Огненной лошади

Можно назвать благоприятным, поскольку получает звезду богатства, к тому же складывается в счастливую структуру «Птица стремится в пещеру». Она способствует легкому ходу дел, творческому вдохновению, быстрому решению вопросов без усилий.

Однако в этот день могут быть резкие вводные, неожиданные смены условий и обстоятельств. Поэтому ухо нужно держать востро.

День хорош тем не менее для земляных работ, начала обучения, сбора долгов и подписания контрактов. И для романтики тоже вполне подойдет.

Совет: когда система перегружена, важно вовремя признать это и принять решительные меры для восстановления баланса, иначе возможен полный крах.

Воскресенье, 5 октября 2025 года

День Огненной козы

Благоприятный в целом день. Особенно хорош для встреч, переговоров и общения с людьми. Хорошо в такой день инвестировать, подписывать контракты, отправляться в путешествия и затевать ремонты.

День подойдет и для просьб о повышении по службе. Структура этого дня способствует росту авторитета, работы над репутацией. Но также хороша и для духовной работы, молитв, медитаций и саморазвития.

Совет: чтобы двигаться вперед, необходимо исправить ошибки прошлого и очистить путь от негативных влияний.

