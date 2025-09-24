«Все сразу сделали»: пострадавшая в ДТП в Турции об оказанной им помощи

Пострадавшим в ДТП в Турции была оказана вся необходимая медицинская помощь

Пострадавшим в ДТП туристам в Турции оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом корреспонденту «Известий» Максиму Бушуеву рассказала Светлана Гребенщикова — пассажирка автобуса, попавшего в аварию.

По ее словам, помощь на место происшествия прибыла быстро. Но даже до появления скорой и полиции прохожие активно принимали участие в эвакуации раненых из поврежденного транспортного средства. В самой больнице также не оставляют пострадавших туристов, а делают все необходимое для их восстановления.

«Первая передняя дверь заблокирована, вторую отжали, там щель была. Мы позвали на помощь, и прохожие помогли нам. <…> Помощь была оказана своевременно. Буквально все сразу сделали: и томографию, и МРТ, рентген. Мужу еще какие-то дополнительные делали исследования. Ему только МРТ три раза делали вчера — динамику наблюдали», — вспоминала Светлана.

Гребенщикова уточнила, что и в отеле, в который они должны были заселиться, им также идут навстречу из-за сложившихся обстоятельств.

Она добавила, что туроператор не связывался с ними. Сама Светлана также не успела обратиться в агентство и уточнить, полагается ли им компенсация после аварии.

ДТП произошло 23 сентября. Автобус с туристами направлялся из аэропорта Анталии в соседний город Конаклы. На трассе D-400 транспортное средство с отдыхающими врезалось в пассажирский автобус после того, как последний резко затормозил. Затем и третье транспортное средство ударило туристический автобус сзади.

Несколько человек были госпитализированы. Кого-то после оказания медицинской помощи отпустили в отели, остальные все еще находятся под наблюдением врачей. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а один россиянин — в реанимации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием кареты скорой помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.