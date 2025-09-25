Женщина 20 лет терпела на спине опухоль размером с футбольный мяч

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

После удаления новообразования хирурги выполнили пластику для восстановления целостности тканей.

С какими опухолями людей вынуждены работать врачи

Фото: 5-tv.ru

Хирурги Зарайской больницы прооперировали 73-летнюю пациентку с опухолью на спине размером. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам медиков, на протяжении 20 лет опухоль беспокоила женщину, но из-за страха она не решалась ее удалить. За это время новообразование увеличилось до 20 сантиметров в диаметре, поэтому откладывать хирургическое вмешательство было нельзя.


текстЖенщина 20 лет терпела гигантсткую опухоль. mz.mosreg.ru

После тщательного исследования, выяснилось, что опухоль оказалось доброкачественной. Консультация с хирургом и онкологом больницы помогла пациентке окончательно решиться на операцию.

«Во время вмешательства мы полностью удалили опухоль и выполнили кожную пластику для восстановления целостности тканей», — поделился Павел Комаров, заведующий хирургическим отделением Зарайской больницы.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, сейчас реабилитационный период пациентки после операции протекает без осложнений. В ближайшее время, после полного восстановления и получения всех необходимых рекомендаций, женщину выпишут из больницы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ученые нашли способ защититься от болезни Альцгеймера.

