В столице пройдет осенний сезон волонтерского проекта «Время добра»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Отдельное внимание уделят Дню воссоединения новых регионов с Россией и Дню старшего поколения.

Осенний сезон волонтерского проекта «Время добра»

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

В Москве с 27 сентября по 5 октября стартует осенний сезон волонтерского проекта «Время добра». Планируется более 65 мероприятий.

Осенний сезон «Времени добра» приглашает москвичей стать частью масштабной добровольческой инициативы. В программе — акции, мастер-классы, субботники и социальные выезды, направленные на помощь участникам специальной военной операции и пожилым людям.

Важное место занимают мероприятия, посвященные Дню воссоединения новых регионов с Россией и Дню старшего поколения, что подчеркивает социальную значимость проекта. Для участия необходимо выбрать мероприятие и подать заявку.

Организаторы обеспечивают разнообразные возможности для участия, они позволят каждому внести вклад в поддержку нуждающихся.

Участники получают баллы за свою активность, которые можно обменять на сувениры в «Добролавке» 4 и 5 октября по адресу Ленинградский проспект, д. 5, стр. 1.

