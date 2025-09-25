Собянин: около 100 тысяч школьников Москвы окончили предпрофессиональные классы

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Мэр столицы рассказал об обновлении системы образования в городе.

Предпрофессиональные классы для школьников Москвы

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Около 100 тысяч школьников Москвы окончили предпрофессиональные классы

За последние десять лет в московских школах предпрофессиональные классы подготовили около 100 тысяч выпускников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Сегодня эти классы доступны более чем в 70% школ города и охватывают шесть направлений: инженерное, медицинское, IT, предпринимательское, медиаклассы и психолого-педагогические программы.

По словам Сергея Собянина, школы оснащены современным оборудованием, что позволяет ученикам проводить исследования и заниматься научными проектами. Важным нововведением стал единый стандарт предпрофессионального образования, который построен по модели «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер».

Такая система позволяет старшеклассникам сосредоточиться на профильных предметах для успешного поступления в высшие учебные заведения и одновременно приобретать первые профессиональные навыки. То есть ученики посещают колледжи без отрыва от школьного обучения, участвуют в лекциях и лабораторных занятиях вузов, а также ходят на экскурсиях на промышленные предприятия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» приступили к обучению.

