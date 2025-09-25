Милое пополнение: в Московском зоопарке стало на две капибары больше

Два детеныша капибары появились в Московском зоопарке, за ними можно наблюдать онлайн, пишет портал мэра Москвы.

У самки по имени Малая родились два детеныша. Капибары — крупнейшие грызуны мира, ролики с ними очень популярны в интернете.

Первый малыш появился незадолго до закрытия зоопарка, и этот важный момент можно было увидеть в онлайн-трансляции с вольера. Пол новорожденных станет известен только через несколько месяцев. Роды прошли без осложнений, специалисты следят за здоровьем малышей.

Для самки это уже десятый и одиннадцатый детеныши. Ранее, в феврале 2024 года, у нее родился самец Нолик.

Семья капибар в зоопарке включает Малую, ее партнера Кузьму, дочерей Скарлетт и Лапочку, Нолика и новорожденных. Более взрослые детеныши переехали в другие зоопарки.

Капибары — водные животные из Южной Америки, умеющие хорошо плавать и нырять. Малыши рождаются уже с открытыми глазами и зубами, весят до полутора килограммов, а взрослые могут достигать веса 40-65 килограммов.

Сейчас в Московском зоопарке открыта онлайн-трансляция, где можно наблюдать за жизнью капибар и других животных.

