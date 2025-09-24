Собянин: Москва приступает к включению отопления

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 31 0

К осенне-зимнему периоду подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов.

Когда в Москве и Московской области дадут отопление

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Тема:
Погода

С 24 сентября в Москве начнется отопительный сезон. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в MAX. 

«В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но вместе с тем температура воздуха начинает снижаться», — написал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что первоначально теплом обеспечат социальные объекты: детские сады, школы и больницы, а после — жилые дома. В общей сложности на этот процесс отводится несколько дней.

К осенне-зимнему периоду подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая более 34 тысяч жилых домов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая погода ожидает москвичей до конца сентября. В частности, сообщалось, что понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днем месяца для жителей российской столицы.  

Прежде руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд напоминал россиянам, что слишком активно жаловаться на холода все-таки не стоит, ведь сентябрь 2025 года стал для москвичей одним из самых сухих за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так мало дождей выпадало в 2023 году, тогда в течение 25 дней не наблюдалось осадков, а до этого подобное происходило только в 1949 и 1982 годах.

Тема:
Погода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

