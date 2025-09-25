Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно

К заявлениям Службы внешней разведки (СВР) России о планах Европы захватить Молдавию нужно относиться серьезно. Об этом 5-tv.ru сказал Илан Шор — лидер молдавского оппозиционного блока «Победа».

«К заявлениям такой весомой и серьезной организации как СВР Российской Федерации нужно относиться очень внимательно. <…> Румыны всегда хотели поглотить Молдову, румыны из этого превращают целую национальную идею», — отметил Шор.

Он добавил, что этому государству не нравится наличие у Молдавии своей нации, языка и культуры, поэтому власти Румынии мечтают соседнюю страну «пожрать».

Лидер «Победы» заявил, что на территории Молдавии уже находятся тысячи военнослужащих НАТО, которые, согласно официальным данным, имеют различные дипломатические должности.

Шор уверен, что ЕС нужна лишь «искра», чтобы сделать ее поводом для введения войск на территорию данного государства.

Он подчеркнул, что молдаване — это мирный народ. Однако в сложившихся обстоятельствах необходимо защитить его интересы.

СВР 23 сентября сообщило, что Евросоюз вынашивает планы об оккупации Молдавии. Это необходимо, в том числе ради поддержания русофобской политики на данной территории.

