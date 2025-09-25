Экс-президента Франции Николя Саркози признали виновным в преступном сговоре

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в преступном сговоре. Такой вердикт вынес Парижский суд. Там рассматривали дело о финансировании избирательной кампании Саркози правительством Ливии в период с 2005 по 2007.

Ему также грозили обвинения в коррупции и сокрытии хищения госсредств, однако по этим пунктам оправдали. Судебный процесс продолжается, приговор экс-лидеру Франции еще не вынесен. Прокуратура запрашивает семь лет тюремного заключения и штраф в 300 тысяч евро.

Расследование началось еще в 2012 году после обнародования документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози.

