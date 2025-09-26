«Инвестиция в будущее»: в Госдуме предложили ввести бесплатное горячее питание в школах

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 16 0

Все расходы планируется компенсировать за счет бюджетных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Госдуме предложили ввести бесплатное горячее питание в школах

Депутаты Госдумы предложили предоставить всем школьникам бесплатную горячую еду. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта.

Инициаторами идеи выступили первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Предлагается установить, что обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день», — отмечается в материале.

Сообщается, что финансирование данной инициативы будет осуществляться из средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Кроме того, подчеркивается, что доход семьи и социальный статус не будут учитываться при предоставлении питания.

По словам Гусева, качество питания школьников сейчас достаточно низкое, и данная инициатива направлена на его повышение.

«Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны», — подчеркнул парламентарий.

В то же время Нилов отметил, что бесплатное горячее питание для старшеклассников просят предоставить их родители, так как, по его мнению, дети старших классов находятся в школе дольше и качественная еда прямым образом влияет на их здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме предложили сократить заработную плату директорам школ.

