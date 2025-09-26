«Это вполне разумно делать»: как обезопасить себя в от ОРВИ на работе

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Что делать, если изолировать себя от простудившихся коллег практически невозможно?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Эпидемиолог Покровский: ношение маски поможет обезопасить себя от заражения ОРВИ

Ношение маски и прием поливитаминов помогут обезопасить себя от заражения ОРВИ и ОРЗ на работе. Об этом рассказал эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с 5-tv.ru.

Очень часто в офисе у сотрудников нет никакой возможности скрыться от контакта со своими коллегами, что напрямую может сказаться на здоровье. Особенно остро эта проблема встает тогда, когда наступает сезон простуд.

Даже если у человека только начали появляться первые симптомы, он уже способен заразить своих коллег. Что же делать в такой ситуации окружающим? В идеале заболевший сотрудник должен надеть маску или отправиться домой, говорит Покровский.

«Этих лучше вообще не пускать на работу без маски. Ну а лучше вообще оставлять дома», — сказал специалист.

Но зачастую некоторые предпочитают переносить болезнь на ногах, что подвергает опасности окружающих. В таком случае эксперт рекомендует другим людям точно также надевать маску и по максимуму ограничить контакты с заболевшим.

«На самом деле это вполне разумно делать, если у вас остальные сотрудники чихают, сморкаются и так далее», — говорит эпидемиолог.

Кроме того, в осенний период стоит начать принимать витамины для поддержания иммунитета. Также можно приобрести оксолиновую мазь — она тоже снизит риск заражения ОРЗ.

Покровский напомнил, что ОРЗ может протекать в самых разных формах. Какая-то из инфекций отличается легким течением, а другая может и перейти в довольно тяжелый болезненный процесс. Поэтому стоит позаботиться о себе и о других лишний раз, ведь на кону здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал, какими народными методами нельзя лечить простуду. Специалист рассказал, какое привычное средство может усугубить течение заболевания.

