Путин: вопрос финансирования возможного строительства второй БелАЭС не стоит

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 37 0

Российский лидер встретился со своим белорусским коллегой и обсудил ряд важных вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если есть потребность в строительстве второй атомной электростанции (АЭС) на востоке Белоруссии, то проблемы в ее финансировании не будет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — сказал Путин в ответ на предложение Лукашенко о строительстве такой станции.

Белорусский лидер подчеркнул, что вопрос денег не является главным препятствием для расширения атомной энергетики страны. Если появится необходимость в новом энергоблоке или станции для снабжения энергией западной части РФ и освобожденных регионов, то правительство Белоруссии примет окончательное решение.

Помимо этого, Лукашенко сообщил, что к концу этого года России и Белоруссии предстоит решить несколько вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также обсудить ряд региональных проблем, в которые включены обе страны.

Накануне Владимир Путин встретился с Александром Лукашенко на Глобальном атомном форуме, который проходил на ВДНХ в Москве. Белорусский президент подчеркнул, что Россия, несмотря на трудности, всегда готова делиться своими достижениями в атомной сфере, считающейся одной из самых закрытых. Он также выразил благодарность российскому лидеру за содействие в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), отметив важность и плодотворность сотрудничества с РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике. Российский лидер также отметил рост торговли между двумя странами и положительную динамику в экономике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Двойная жизнь: почему женатые мужчины становятся клиентами девушек по вызову
14:55
Патрушев: Россия и Индия — стратегические партнеры
14:33
Путин: вопрос финансирования возможного строительства второй БелАЭС не стоит
14:27
Поезд и грузовик столкнулись и загорелись в Смоленской области
14:25
Спасибо, что разрешил: Трамп «не против» закупок нефти у РФ двумя странами ЕС
14:20
«Круглая цифра»: фридайвер Алексей Молчанов рассказал о своем 40-м рекорде мира

Сейчас читают

Умер режиссер Тигран Кеосаян
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео