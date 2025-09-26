«Лучшие в мире»: Ковальчук рассказал о разработках материалов из атомов в России

Ковальчук: Россия является одним из лидеров в разработке материалов из атомов

Россия является одной из стран-лидеров в сфере конструирования новых материалов из атомов. Об этом рассказал 5-tv.ru президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

«Мы одни из первых и лучших в мире. Двигатели делают, вот этот материал, только четыре страны в мире. Четыре компании. Одна из них — „Ростех“, на базе разработок Курчатовского института», — отметил физик.

По словам Ковальчука, в процессе, при котором ученые складывают материалы из атомов, размываются четкие границы между разными науками. Он отметил, что при этом специалисты становятся естествоиспытателями, как это было 300 лет назад.

«Мы из атомов складываем осознанно, контролируемо любые новые материалы — это и есть будущее», — подчеркнул директор НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Ковальчука, в России есть база для развития природоподобных технологий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.