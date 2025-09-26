«Лучшие в мире»: Ковальчук рассказал о разработках материалов из атомов в России

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 32 0

При такой работе размываются границы между разными науками.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ковальчук: Россия является одним из лидеров в разработке материалов из атомов

Россия является одной из стран-лидеров в сфере конструирования новых материалов из атомов. Об этом рассказал 5-tv.ru президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе просветительского марафона «Знание. Первые».

«Мы одни из первых и лучших в мире. Двигатели делают, вот этот материал, только четыре страны в мире. Четыре компании. Одна из них — „Ростех“, на базе разработок Курчатовского института», — отметил физик.

По словам Ковальчука, в процессе, при котором ученые складывают материалы из атомов, размываются четкие границы между разными науками. Он отметил, что при этом специалисты становятся естествоиспытателями, как это было 300 лет назад.

«Мы из атомов складываем осознанно, контролируемо любые новые материалы — это и есть будущее», — подчеркнул директор НИЦ «Курчатовский институт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Ковальчука, в России есть база для развития природоподобных технологий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
«Кровавая баня»: Захарова сообщила о планах Киева продолжить провокации
23:44
В Германии 79-летний пассажир поезда оскорбил двух украинок
23:33
«Лучшие в мире»: Ковальчук рассказал о разработках материалов из атомов в России
23:20
«Требуется операция»: здоровье Лерчек ухудшается на фоне уголовного дела
23:00
«Умоляла отпустить ее»: 14-летнюю девочку дважды продали в сексуальное рабство
23:00
Инструктор назвал упражнения для восстановления после инсульта и инфаркта

Сейчас читают

Захарова предупредила о риске третьей мировой войны из-за планов Украины
Евросоюз против Венгрии и Словакии: почему их лишают права голоса за отказ противостоять РФ
Ответьте на внутренний зов: прогноз Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео