Ученые из РФ разработали новые биоинженерные системы для лечения рака мозга

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

Теперь специалисты смогут быстрее разобраться в индивидуальной истории пациента.

Что разработали ученые из ДВФУ для лечения рака мозга

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ученые из ДВФУ разработали новые биоинженерные системы для лечения рака мозга

В России разработали новые биоинженерные системы, способные определить метод лечения опухолей мозга. Создателями выступили исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом ТАСС рассказал директор департамента медицинской биологии и биотехнологии ДВФУ Вадим Кумейко.

Эксперт сообщил, что лечению онкологии мешает большое разнообразие опухолей. Кроме того, по его словам, все сильно зависит от конкретного пациента.

«Мы предлагаем подходы, с помощью которых можно относительно быстро разобраться в индивидуальной истории пациента, благодаря взаимодействию с врачами, с нейрохирургами есть возможность посмотреть на каждую опухоль, удаленную у пациента, используя разные подходы, связанные с изучением подробностей клеточного состава и заканчивая генами пациента», — отметил специалист.

Кроме того, по словам Кумейко, существует еще одна проблема. Эксперт уточнил, что менее активные клетки могут «переползать», тем самым заставляя болезнь прогрессировать. К тому же подчеркивается, что ученым удалось подтвердить гипотезу, согласно которой при мутации в одном из генов для глиом (самая распространенная первичная опухоль головного мозга. — Прим. ред.) нужно использовать препараты, увеличивающие нестабильность генома и расхождение хромосом клеток опухоли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Татарстане пациенту с раком желудка удалили орган с помощью робота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:10
Коммунальщики в Красноярске обвинили в сходе селя хозяина поврежденного дома
2:39
Вооруженные силы США могут нанести удар по объектам наркоторговли в Венесуэле
2:19
Около 100 человек погибли в результате обрушения шахты в Нигерии
1:57
Ученые из РФ разработали новые биоинженерные системы для лечения рака мозга
1:35
Сразу 12 стран создадут коалицию для поддержки Палестины
1:15
Всем надоела: съемки фильма о Бритни Спирс на грани срыва

Сейчас читают

«Отказался»: актер Новиков не стал толстеть на 30 кг ради роли сумоиста
Евросоюз против Венгрии и Словакии: почему их лишают права голоса за отказ противостоять РФ
Нужно правильно отдыхать: психолог о возможности увеличения отпуска до 35 дней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео