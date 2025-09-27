Ученые из РФ разработали новые биоинженерные системы для лечения рака мозга

Ученые из ДВФУ разработали новые биоинженерные системы для лечения рака мозга

В России разработали новые биоинженерные системы, способные определить метод лечения опухолей мозга. Создателями выступили исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом ТАСС рассказал директор департамента медицинской биологии и биотехнологии ДВФУ Вадим Кумейко.

Эксперт сообщил, что лечению онкологии мешает большое разнообразие опухолей. Кроме того, по его словам, все сильно зависит от конкретного пациента.

«Мы предлагаем подходы, с помощью которых можно относительно быстро разобраться в индивидуальной истории пациента, благодаря взаимодействию с врачами, с нейрохирургами есть возможность посмотреть на каждую опухоль, удаленную у пациента, используя разные подходы, связанные с изучением подробностей клеточного состава и заканчивая генами пациента», — отметил специалист.

Кроме того, по словам Кумейко, существует еще одна проблема. Эксперт уточнил, что менее активные клетки могут «переползать», тем самым заставляя болезнь прогрессировать. К тому же подчеркивается, что ученым удалось подтвердить гипотезу, согласно которой при мутации в одном из генов для глиом (самая распространенная первичная опухоль головного мозга. — Прим. ред.) нужно использовать препараты, увеличивающие нестабильность генома и расхождение хромосом клеток опухоли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Татарстане пациенту с раком желудка удалили орган с помощью робота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.