Заболевшая ботулизмом женщина отсудила у компании-производителя компенсацию

|
Даниил Ципелев
Деятельность компании «Локалкитчен» была приостановлена в июне 2024 года. Причиной стало массовое отравление людей — впышка ботулизма коснулась 417 человек.

Женщина отсудила у Локалкитчен компенсацию за лечение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Заболевшая ботулизмом в 2024 году женщина отсудила у компании «Локалкитчен» компенсацию за 77 дней нетрудоспособности. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в московские суды за последнее время поступило четыре иска к компании. Два из них связаны с защитой прав потребителей, еще два иска о компенсации морального вреда.

Заявление пострадавшей было рассмотрено еще в июне. Известно, что женщина заказала две порции салата лобио. Позднее она почувствовала себя плохо, из-за чего была вынуждена вызвать скорую. Женщину госпитализировали, затем она пять дней провела в отделении реанимации и интенсивной терапии.

В итоге пострадавшая отсудила компенсацию морального вреда и расходы по оплате платной медицинской помощи.

Суд приостановил деятельность компании «Локалкитчен» в июне 2024 года. Причиной этого стало массовое отравление людей продукцией компании. Вспышка ботулизма коснулась 417 человек. Кроме того, сообщалось о двух погибших. Случаи заболевания фиксировались от Тамбовской области до Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что производителя «Мистера сидра» Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии.

