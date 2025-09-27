В Иркутской области погиб 16-летний подросток, улетев на машине в кювет

В Иркутской области 16-летний подросток, управляя автомобилем, улетел в кювет и погиб. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным ведомства, авария произошла около пяти часов утра на трассе Р-255 «Сибирь» Усольского района.

«Несовершеннолетний водитель автомобиля Honda Fit двигался со стороны поселка Железнодорожный в поселок Тельма Усольского района. По пути следования подросток не справился с рулевым управлением и совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием», — проинформировали в ведомстве.

В результате произошедшего 16-летний водитель получил серьезные травмы, от которых позже скончался в больнице. Погибший управлял автомобилем отца друга. Мужчина приобрел транспорт пару дней назад, чтобы его сын учился ездить.

Также в прокуратуре добавили, что на момент аварии в машине находились еще четыре пассажира в возрасте от 13 до 16 лет. Они не пострадали. Сейчас со всеми участниками ДТП и их семьями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Следствие продолжается, устанавливаются все детали произошедшего.

