«Узнаете их голоса из тысячи»: Стас Михайлов назвал качество настоящего артиста

Стас Михайлов: самобытность — главное качество настоящего артиста

Самобытность — главное качество настоящего артиста. Об этом заявил народный артист РФ Стас Михайлов на пресс-конференции Ларисы Долиной в ТАСС в канун юбилейного концерта в Кремле.

«Самобытность в человеке нужна. Вот и все», — констатировал он.

Именно такие люди выделяются и становятся известными. Певец отметил, что таких артистов можно узнать по голосу за секунду. Например, Ларису Долину и Филиппа Киркорова узнает каждый. Михайлов отметил, что у нас в стране умеют петь и делать это хорошо.

«Еще фору дадим», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, чем Ларисе Долиной пришлось заплатить за славу. Артистка рассказала о том, через что она и ее коллеги проходят каждый день. Долина считает, что, выбрав профессию артиста, человек должен ей служить и отдаваться полностью. Зрители и понятия не имеют о том, что происходит за кулисами. Артисты — тоже люди, и у них может случаться разное в жизни: температура, плохое самочувствие. Но, несмотря на это, нужно идти и выступать.

