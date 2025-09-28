«У нас в семье запрещено»: Лариса Долина поделилась секретом воспитания внучки

Долина о воспитании внучки: Никто на нее не давит, у нас в семье это запрещено

Народная артистка России Лариса Долина активно участвует в воспитании единственной внучки Александры и утверждает, что у девочки актерский и музыкальный дар. При этом она хорошо учится и делает успехи в точных науках. Поэтому, по словам Ларисы Александровны, в семье «все разделилось пополам». Об этом в беседе с 5-tv.ru она рассказала на пресс-конференции в ТАСС в канун юбилейного концерта в Кремле.

«Она, конечно, креативная, очень творческая личность, она очень быстро учит музыкальный материал. И я сейчас слышу, как она растет как певица, мы часто занимаемся. У нее есть педагог по вокалу, у меня для этого, к сожалению, нет времени. Она ездит к ней раз-два в месяц», — сказала Долина.

По словам звезды, ее внучка не хочет строить карьеру в сфере популярной музыки, девочке больше по душе путь синтезированной актрисы, скорее всего, артистки мюзикла. При этом Александре легко дается математика — ее «другая ипостась». Задачи она «щелкает как семечки», занимает призовые места на олимпиадах.

Отец Саши нередко обращает внимание Долиной на ее математический талант и просит воздержаться от навязывания ярлыка «творческий человек», полагая, что будущее школьницы, возможно, будет связано именно с этой сферой. И на руку в этом случае — большие успехи в математике.

«Она тоже немножко раздваивается, но все-таки идет в сторону творчества. В ней больше этого — креативного, творческого. Она в такой школе учится, в которой с первого класса изучают актерское мастерство. Сейчас она в восьмом классе, и я вижу в ней актерское дарование», — отметила Долина.

Как подчеркнула артистка, выбор «правильного» вуза у Александры еще впереди. Девочка пока не решила, куда будет поступать, да и время есть подумать — еще четыре года. Знаменитая бабушка очень надеется, что Саше удастся исполнить все свои мечты и реализоваться в выбранной профессии.

«Буду помогать, чтобы она ни выбрала в жизни, мы с мамой будем ей помогать. Никто на нее не давит, у нас вообще в семье это запрещено, потому что мы ей не хотим быть врагами, мы хотим, чтобы она состоялась как личность, и будем ее во всем поддерживать», — заключила звезда.

Единственная дочь Ларисы Кудельман (Долина — фамилия матери и сценический псевдоним. — Прим. ред.) — Ангелина Миочинская — родилась в ее браке с музыкантом Анатолием Миочинским. После развода певица растила наследницу одна. Ангелина взяла фамилию Долина, жила с бабушкой, пока мама гастролировала, потом училась в Лондоне, тоже одна.

Получив образование, она пробовала себя в бизнесе и юриспруденции, но в итоге стала координатором музыкальных проектов и помощницей матери. В 20122 году она родила Александру, имя ее отца не раскрывается, фамилия девочки — тоже Долина. Она живет с мамой и бабушкой в одном доме, периодически встречаясь с папой.

