Полиция перекрыла движение на мосту между Приднестровьем и Молдавией

Дарья Корзина
Причиной стали анонимные сообщения о минировании.

В Молдавии перекрыли мост на фоне выборов

В Приднестровье временно закрыли мост через Днестр, соединяющий Рыбницу и Резину. Причиной стали анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко.

Переправа оказалась заблокирована для всех, в том числе для жителей правого берега, которые не смогли попасть домой. Разминирование, по планам, должно начаться после 22:00.

Этот мост играет ключевую роль: он позволяет жителям Приднестровья участвовать в голосовании на правом берегу. В это воскресенье как раз проходят парламентские выборы в Молдавии.

Участки открылись в семь утра и будут работать до 21:00. Для граждан за рубежом предусмотрено 301 избирательное место. Всего напечатано свыше 864 тысяч бюллетеней. Явка превысила необходимый порог в 33%.

Мэр Кишинева и лидер партии «Национальное альтернативное движение» Ион Чебан назвал кампанию «беспрецедентно грязной» и заявил, что она превратилась в масштабную кампанию дезинформации и разжигания ненависти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке в Румынии.

