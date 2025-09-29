Политолог Солонников: альтернативное мнение о РФ просачивается в медиа Запада

На Западе устали от повсеместной русофобии, и альтернативные мнения о жизни в России все больше просачиваются в заграничное медиапространство. Об этом политические эксперты Иван Скориков и Дмитрий Солонников рассказали в беседе с 5-tv.ru. Они дали оценку статье британского обозревателя, опубликованной в журнале Spectator, где говорится о достижениях России и ухудшении ситуации в Великобритании.

В материале проводится сравнение уровня общественной безопасности в РФ и на Британских островах, а также акцентируется внимание на модернизации российской инфраструктуры и росте качества жизни населения.

«Наконец-то британские журналисты, журналисты на Западе отмечают, что эта зашкаливающая тема русофобии по любому поводу уже застилает глаза», — сказал Скориков.

Солонников подчеркнул, что появление подобных публикаций не свидетельствует о сдвиге в общем информационном фоне. Он напомнил, что ранее уже были случаи, когда западные политики, включая Эммануэля Макрона, восхищались московскими пейзажами во время визитов, однако затем появлялись многочисленные материалы, очерняющие Россию.

«Вопрос же баланса. Сколько одних статей, сколько других. И баланс будет в антироссийскую пользу всегда. Брать одну статью и на ее фоне говорить о смене позиций не стоит. В небольшом количестве альтернативное мнение просачивается в медиапространство», — добавил Солонников.

Ранее британский журналист Джеймс Делингпол написал статью, развенчивающую современные мифы о жизни в России. Он побывал в Москве и убедился, что жизнь в столице совсем не такая, как говорят о ней на Западе. Поездку, к которой присоединился автор, устроила Русская православная церковь (РПЦ) — один из организаторов слушает подкаст Делингпола, он и пригласил.