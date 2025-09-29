Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти

Эфирная новость 30 0

Из оборота уже изъято более 1300 литров контрафакта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Массовые отравления в России

Новые детали в деле о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти. Там нашли место, где предположительно разливали смертельно опасный суррогат. Выпив который, погибли уже 25 человек.

Как сообщили в МВД, источником, откуда развозили алкоголь с метиловым спиртом, оказался склад коммерческой фирмы в поселке Трубников Бор. Сейчас там проходят обыски. Следователи выясняют, по каким каналам поставлялось опасное сырье.

В восьми случаях отравления в крови жертв обнаружили метанол. Его используют в промышленности в качестве растворителя. Всего из оборота изъяли уже более 1300 литров опасного алкоголя.

Известно, что суррогат разводил и продавал односельчанам местный житель. Кроме него по делу задержаны еще 13 подозреваемых. Шестеро заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что после употребления контрафакта в Ленобласти погибли 25 человек в двух районах. Расстояние между ними — около 100 километров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Массовые отравления в России
22 сент
Не пей меня: детали расследования по делу «Мистера Сидра»
22 сент
Производителя «Мистера сидра» Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии
10 июл
Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия
7 мар
«Грубые нарушения»: китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей
3 февр
Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение
2 февр
В красноярской семье с четырьмя скончавшимися от отравления детьми умер младенец
10 янв
Число отравившихся в пекарне жителей Перми достигло 82
8 янв
«Весь день промучилась»: что известно о вспышке сальмонеллеза в Перми
8 янв
Вспышка сальмонеллеза произошла среди клиентов пекарни в Перми
21 дек
Двое взрослых и 15 детей отравились хлором в бассейне базы отдыха в Тобольске
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

18:56
«В курсе, чем они занимаются?» — в Тюмени подростки устроили массовую драку
18:45
ВС РФ освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике
18:43
В Феодосии на нефтебазе произошел пожар из-за сварочных работ
18:36
Ищу мужа: девушка выкупила рекламные билборды для поиска второй половинки
18:21
Додон обвинил Запад во вмешательстве в парламентские выборы в Молдавии
18:18
В Санкт-Петербурге водитель «Ягуара» открыл стрельбу по автобусу

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости