Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти

Новые детали в деле о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти. Там нашли место, где предположительно разливали смертельно опасный суррогат. Выпив который, погибли уже 25 человек.

Как сообщили в МВД, источником, откуда развозили алкоголь с метиловым спиртом, оказался склад коммерческой фирмы в поселке Трубников Бор. Сейчас там проходят обыски. Следователи выясняют, по каким каналам поставлялось опасное сырье.

В восьми случаях отравления в крови жертв обнаружили метанол. Его используют в промышленности в качестве растворителя. Всего из оборота изъяли уже более 1300 литров опасного алкоголя.

Известно, что суррогат разводил и продавал односельчанам местный житель. Кроме него по делу задержаны еще 13 подозреваемых. Шестеро заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что после употребления контрафакта в Ленобласти погибли 25 человек в двух районах. Расстояние между ними — около 100 километров.

