Отравленный алкоголь могли разливать в поселке Трубников Бор в Ленобласти
Из оборота уже изъято более 1300 литров контрафакта.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Новые детали в деле о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти. Там нашли место, где предположительно разливали смертельно опасный суррогат. Выпив который, погибли уже 25 человек.
Как сообщили в МВД, источником, откуда развозили алкоголь с метиловым спиртом, оказался склад коммерческой фирмы в поселке Трубников Бор. Сейчас там проходят обыски. Следователи выясняют, по каким каналам поставлялось опасное сырье.
В восьми случаях отравления в крови жертв обнаружили метанол. Его используют в промышленности в качестве растворителя. Всего из оборота изъяли уже более 1300 литров опасного алкоголя.
Известно, что суррогат разводил и продавал односельчанам местный житель. Кроме него по делу задержаны еще 13 подозреваемых. Шестеро заключены под стражу.
Ранее 5-tv.ru писал, что после употребления контрафакта в Ленобласти погибли 25 человек в двух районах. Расстояние между ними — около 100 километров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 сент
- Не пей меня: детали расследования по делу «Мистера Сидра»
- 22 сент
- Производителя «Мистера сидра» Анара Гусейнова приговорили к девяти годам колонии
- 10 июл
- Для дезинфекции воды в Дагестан доставили три тонны гипохлорита натрия
- 7 мар
- «Грубые нарушения»: китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей
- 3 февр
- Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили окончательное обвинение
- 2 февр
- В красноярской семье с четырьмя скончавшимися от отравления детьми умер младенец
- 10 янв
- Число отравившихся в пекарне жителей Перми достигло 82
- 8 янв
- «Весь день промучилась»: что известно о вспышке сальмонеллеза в Перми
- 8 янв
- Вспышка сальмонеллеза произошла среди клиентов пекарни в Перми
- 21 дек
- Двое взрослых и 15 детей отравились хлором в бассейне базы отдыха в Тобольске
Читайте также
53%
Нашли ошибку?