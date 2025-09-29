Путин и Рахмон обсудили по телефону развитие отношений РФ и Таджикистана

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Лидеры двух стран обменялись взглядами на актуальные вопросы международной повестки.

Путин и Рахмон провели телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которых стороны обсудили развитие двусторонних отношений и обменялись взглядами на актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

В заявлении уточняется, что беседа была посвящена ключевым аспектам взаимодействия Москвы и Душанбе.

«Главы государств также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент России Владимир Путин также провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, подчеркнув поступательное развитие стратегического партнерства в духе союзничества. Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей в области энергетики, промышленности и транспорта, а также активизации культурно-гуманитарных обменов между двумя странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

