В ЛНР в 2026 году появится филиал. Позже — в Херсонской и Запорожской областях.

Дом народов России открылся в Донецке

В Донецке теперь есть пространство, которое призвано объединить все национальности страны. Там сегодня открыли филиал Дома народов России.

На трех этажах расположена выставка, посвященная проекту «СВОИ». Там истории взаимовыручки бойцов спецоперации и их предков в годы Великой отечественной.

В ДНР живут более 130-ти национальностей. И это — рассказ о них.

«Так уж получилось, что Донбасс — это промышленный регион, его по-другому нельзя было развивать, если бы не привлекать со всей огромной нашей страны тех, кто готов был строить, кто готов был потом оставаться здесь, создавать семьи и работать на этих предприятиях. По сути, Донбасс включил в себя множество и национальностей, множество и жителей из разных уголков нашей страны», — прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин.

Дом народов России планируют открыть и в ЛНР — уже в следующем году. Затем филиалы появятся в Запорожской и Херсонской областях.

