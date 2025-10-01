«Часть большой экономической войны»: чем не угодили Западу танкеры с российской нефтью

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 18 0

Недружественные страны стремятся исправить экономическую ситуацию. Но не все методы хороши.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политолог Колташов: Западу нужны ресурсы РФ, чтобы исправить свою экономику

Провокации с танкерами, перевозящими якобы российскую нефть, — часть большой экономической войны, которую Запад ведет против России. Таким мнением поделился руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с 5-tv.ru.

Три дня назад ВМС Франции задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы связан с «теневым флотом РФ» и перевозил российскую нефть в обход санкций. Париж до сих пор официально не прокомментировал инцидент, а экипаж находится без связи.

«Эта война имеет строго определенные цели. Они состоят в том, чтобы исправить экономическую ситуацию на Западе», — объяснил Колташов.

По словам эксперта, за счет российских ресурсов страны Запада пытаются вернуть эффективность своим экономикам. В будущем количество таких провокаций и инцидентов с судами, в том числе"теневого флота» из санкционных списков ЕС, будет только расти. Все это усилит давление на партнеров Москвы и может привести к эскалации.

"Россия пока никак не репрессировала суда под французским флагом, никаких претензий не выставляла", - заключил Колташов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
Месяц иллюзий, страсти и проверки на прочность: любовный гороскоп на октя...

Последние новости

3:40
«Часть большой экономической войны»: чем не угодили Западу танкеры с российской нефтью
3:09
Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
2:50
Отсчет до шатдауна пошел: Сенат США отклонил республиканский законопроект о финансировании
2:30
Прибавление: в России увеличат пособие по беременности и родам
2:10
Теневой флот России? Французы третий день удерживают танкер в водах Атлантики
1:55
Из разных уголков страны: Дом народов России открылся в Донецке

Сейчас читают

Не сбиваться с курса! Захарова ответила на слова Келлога об ударах ВСУ вглубь России
В Донецке прошел концерт в День воссоединения Донбасса с Россией
Трамп загадал окончание конфликта на Украине и постучал по дереву
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео