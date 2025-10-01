«Часть большой экономической войны»: чем не угодили Западу танкеры с российской нефтью
Недружественные страны стремятся исправить экономическую ситуацию. Но не все методы хороши.
Политолог Колташов: Западу нужны ресурсы РФ, чтобы исправить свою экономику
Провокации с танкерами, перевозящими якобы российскую нефть, — часть большой экономической войны, которую Запад ведет против России. Таким мнением поделился руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов в беседе с 5-tv.ru.
Три дня назад ВМС Франции задержали идущий под флагом Бенина нефтяной танкер Boracay, который якобы связан с «теневым флотом РФ» и перевозил российскую нефть в обход санкций. Париж до сих пор официально не прокомментировал инцидент, а экипаж находится без связи.
«Эта война имеет строго определенные цели. Они состоят в том, чтобы исправить экономическую ситуацию на Западе», — объяснил Колташов.
По словам эксперта, за счет российских ресурсов страны Запада пытаются вернуть эффективность своим экономикам. В будущем количество таких провокаций и инцидентов с судами, в том числе"теневого флота» из санкционных списков ЕС, будет только расти. Все это усилит давление на партнеров Москвы и может привести к эскалации.
"Россия пока никак не репрессировала суда под французским флагом, никаких претензий не выставляла", - заключил Колташов.
