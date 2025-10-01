Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики отметил исключительную крепость и стратегическую важность российско-китайского партнерства. Путин подчеркнул, что развитие сотрудничества выходит на качественно новый уровень, основываясь на взаимном уважении и доверии.

За годы взаимного сближения Москва и Пекин сформировали эффективную платформу для совместного решения глобальных и региональных проблем, что особенно важно в условиях меняющейся мировой геополитики.

«Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне — это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине (на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества) и в Пекине», — заявил Кремль.

Кроме, того, Путин отметил прекрасное социально-экономическое и научно-техническое развитие Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что перекладывание ответственности на Китай не решит кризис на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.