Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Президент РФ направил Си Цзиньпину поздравления по случаю 76-й годовщины образования КНР.

Россия и Китай на вершине взаимопонимания

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 76-й годовщины образования Китайской Народной Республики отметил исключительную крепость и стратегическую важность российско-китайского партнерства. Путин подчеркнул, что развитие сотрудничества выходит на качественно новый уровень, основываясь на взаимном уважении и доверии.

За годы взаимного сближения Москва и Пекин сформировали эффективную платформу для совместного решения глобальных и региональных проблем, что особенно важно в условиях меняющейся мировой геополитики.

«Российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне — это в полной мере подтвердило наше недавнее обстоятельное и конструктивное общение в Тяньцзине (на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества) и в Пекине», — заявил Кремль.

Кроме, того, Путин отметил прекрасное социально-экономическое и научно-техническое развитие Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что перекладывание ответственности на Китай не решит кризис на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

