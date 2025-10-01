Путин поздравил военных и ветеранов с Днем сухопутных войск

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Президент РФ отметил высокий уровень их подготовки и стойкость.

Путин поздравил личный состав с Днем Сухопутных войск

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин в поздравлении Сухопутным войскам отметил заслуги личного состава, в том числе их выдержку в ходе СВО.

Россия 1 октября отмечает День Сухопутных войск — особый праздник, который символизирует силу и мужество крупнейшего рода войск ВС РФ.

В поздравлении президент Владимир Путин также подчеркнул, что нынешние военнослужащие по праву гордятся славными традициями, наследием великих полководцев и героизмом предшественников, особо выделив роль ветеранов Великой Отечественной войны.

Путин обратил внимание на то, что личный состав демонстрирует высокую выучку и стойкость, особенно в условиях проведения специальной военной операции. Он отметил верность присяге и ратному братству, что является фундаментом боеспособности российских Сухопутных войск.

«Уверен, что личный состав Сухопутных войск и впредь будет совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы России и безопасность наших граждан», — отметил Путин.

 Ранее 5-tv.ru рассказал, что силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:55
В Калифорнии полиция не смогла оштрафовать беспилотное такси за нарушение ПДД
9:48
Пьяный мужчина упал на женщину и случайно убил ее в Челябинской области
9:41
Путин поздравил военных и ветеранов с Днем сухопутных войск
9:37
Контрабанду челюстей тигра и лап медведей пресекли в Приморье
9:33
Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства
9:27
Путин: отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне

Сейчас читают

Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
Не сбиваться с курса! Захарова ответила на слова Келлога об ударах ВСУ вглубь России
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео