Путин поздравил военных и ветеранов с Днем сухопутных войск

Президент России Владимир Путин в поздравлении Сухопутным войскам отметил заслуги личного состава, в том числе их выдержку в ходе СВО.

Россия 1 октября отмечает День Сухопутных войск — особый праздник, который символизирует силу и мужество крупнейшего рода войск ВС РФ.

В поздравлении президент Владимир Путин также подчеркнул, что нынешние военнослужащие по праву гордятся славными традициями, наследием великих полководцев и героизмом предшественников, особо выделив роль ветеранов Великой Отечественной войны.

Путин обратил внимание на то, что личный состав демонстрирует высокую выучку и стойкость, особенно в условиях проведения специальной военной операции. Он отметил верность присяге и ратному братству, что является фундаментом боеспособности российских Сухопутных войск.

«Уверен, что личный состав Сухопутных войск и впредь будет совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы России и безопасность наших граждан», — отметил Путин.

