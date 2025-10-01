Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над территорией РФ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Всего было атаковано четыре российских региона.

Сколько силы ПВО сбили за ночь беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Всего было атаковано четыре российских региона. Больше всего дронов перехвачено над Белгородской и Ростовской областями — восемь аппаратов. Над Саратовской были сбиты три беспилотника. И один БПЛА уничтожили в небе над Воронежской областью.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье.

